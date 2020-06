Veículo tombou sob um viaduto. Ninguém ficou ferido (foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação)





Um caminhão que transportava areia tombou no fim da manhã desta segunda-feira no Anel Rodoviário, altura do Bairro Olhos D’Água, Região Oeste de Belo Horizonte.















O acidente não deixou feridos. Por volta das 12h30, o trânsito estava parcialmente interditado, mas fluindo.