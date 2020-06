Comércio voltará a funcionar sem escalonamento em Divinópolis

(foto: Amanda Quintiliano/Especial EM)



O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 decidiu ampliar o funcionamento do comércio em Divinópolis. O escalonamento adotado desde 27 de abril será suspenso nesta terça-feira (09). Os dois grupos poderão funcionar em dias sequenciais, de segunda a sexta-feira, com exceção dos finais de semana.



Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) como “correção de distorção”. Essa semana, o comitê já havia autorizado a em dias sequenciais. A condição é de fechar um dia na semana para higienização total dos espaços.



Para o presidente da entidade, a nova flexibilização ainda não é “ideal” por ter restrições de horário e impedir a abertura aos sábados. “Aos sábados não tem indústria, construção civil, muitos escritórios não funcionam, e não teve uma explicação robusta para justificar o sábado. Mas, o fato de não ser dias alternados é interessante. Não é um ganho, mas é a correção de uma distorção”, avalia.





As galerias e centros comerciais populares estão autorizados a funcionar desde quarta-feira (03). O comitê liberou os cursos livres, profissionalizantes, autoescolas e clínicas de exames de habilitação. Já bares e restaurantes não têm permissão para a retomada presencial.



Por enquanto continua permitido apenas delivery ou retirada do pedido no balcão. A expectativa do setor era de voltar, com restrições, antes do Dia dos Namorados. Continuam suspensas também as celebrações religiosas.





Serviço Público





O decreto previsto para o início da próxima semana prevê também o retorno ao trabalho dos servidores públicos municipais de segunda a sexta, a partir do dia 15 de junho. Eles serão divididos em dois turnos, de 7 às 13 e de 12 às 18 horas.





Ficarão mantidas todas as exigências relativas ao uso de máscara, distanciamento entre pessoas e obrigatoriedade do álcool gel.





Dados





Em 24 horas, Divinópolis contabilizou 15 confirmações do novo coronavírus, passando para 217 casos. Desde o início da pandemia, foram 2295 notificações suspeitas, 213 descartadas e três óbitos registrados. O boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), aponta 154 pacientes recuperados.