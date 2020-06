Estudo projeta eficácia de medicamentos contra o coronavírus

Pesquisa foi desenvolvida pelo Departamento de Computação e Engenharia Civil do CEFET-MG (foto: Pixabay/Reprodução) coronavírus e o esforço para a criação de uma vacina e medicamentos eficientes, um projeto de bioinformática utiliza a computação para identificar remédios utilizados no tratamento de outras doenças que tenham potencial no combate ao coronavírus. O trabalho foi desenvolvido pelo Departamento de Computação e Engenharia Civil do Cefet-MG do campus Varginha, no Sul de Minas. Diante da atual pandemia dee o esforço para ade uma vacina e medicamentos, um projeto de bioinformáticaa computação pararemédios utilizados node outras doenças que tenham potencial noao coronavírus. O trabalho foipelo Departamento de Computação e Engenharia Civil dodo campus Varginha, no









O Cefet divulgou que, com a evolução de informações sobre o coronavírus e a partir de testes em humanos e camundogos, será possível expandir esse modelo probabilístico para um modelo dinâmico. O experimento não se restringe à COVID-19 e pode ser usado no caso de outras doenças com cura desconhecida, como o Alzheimer.





O projeto da universidade vai até outubro e o coordenador espera a validação científica do trabalho virtual e a criação de uma plataforma na web que possibilite que os resultados para a COVID-19 e outras doenças sejam visualizados por diversos pesquisadores.

