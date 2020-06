Índice de criminalidade cai em Nova Lima, Raposos e Rio Acima

Segundo a PM, a rede de vizinhos solidários e o projeto Olho Vivo foram fundamentais para aumento da segurança na região (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



combate ao crime a partir de uma parceria entre a Polícia Militar e seu Serviço de Inteligência, a Polícia Civil e o Ministério Público de Nova Lima reduziu drasticamente a criminalidade não só na cidade, mas também em Raposos e Rio Acima. A informação é do tenente-coronel Fábio Cassavari, comandante da 1ª Companhia Independente da PMMG, que estima que a redução seja superior a 20%, de janeiro até agora.



A intensificação doa partir de uma parceria entre ae seu Serviço de Inteligência, a Polícia Civil e o Ministério Público de Nova Lima reduziu drasticamente a criminalidade não só na cidade, mas também em Raposos e Rio Acima. A informação é do tenente-coronel Fábio Cassavari, comandante da 1ª Companhia Independente da PMMG, que estima que a redução seja superior a 20%, de janeiro até agora.Segundo o militar, houve uma intensificação no serviço de, que detectou “modus operandi” específicos, principalmente referentes a furtos e arrombamento.

“Um só homem havia praticado mais de 30 furtos. Além disso, ele tomava um Uber em de Belo Horizonte e vinha para Nova Lima. Praticava os furtos, entrava no carro e retornava à capital”, conta o Coronel Cassavari.





Segundo ele, Nova Lima é uma cidade de criminalidade baixa, assim como Raposos e Rio Acima, e que as maiores ocorrências são registradas em condomínios. “O problema do furto e, principalmente do arrombamento, é que as pessoas perdem a confiança e se sentem totalmente desprotegidas.”



Olho Vivo e solidariedade



No combate a esse tipo de crime, segundo Cassavarin, dois fatores adotados desde janeiro têm sido fundamentais: a rede de vizinhos solidários e o projeto Olho Vivo.

“Havia certo desestímulo quanto à rede de vizinhos solidários. Focamos em estimular esta solidariedade e fizemos o cidadão ver que ele pode confiar na Polícia Militar e que pode vir ao quartel e registrar a queixa, denunciar. A polícia depende dessa atitude do cidadão. Estamos estimulando esse contato cada vez mais”, afirma.





Outro ponto importante, segundo ele, é a parceria da PM com a Prefeitura Municipal de Nova Lima no que diz respeito ao projeto Olho Vivo. “As câmeras existem somente na área central de Nova Lima, Conversamos sobre isso na prefeitura, e agora elas estarão em toda a cidade.”