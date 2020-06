Carreta bate em poste e motorista fica ferido, na Região Central

Na foto, acidente em Bom Jesus do Amparo (foto: Corpo de Bombeiros/ divulgação)

Um grave acidente deixou umana, próximo ao km 408, em, na Região Central de Minas, na manhã desta terça-feira.De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, uma carreta bateu em um poste e o motorista, homem, ficou preso às ferragens.A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para o desligamento da rede elétrica.O helicótero dos bombeiros foi necessário para fazer o resgate.A vítima foi retirada das ferragens. Ele foi imobilizado pelos bombeiros e conduzido ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. O estado de saúde era grave.