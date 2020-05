Corpo de bombeiros controla incêndio em canteiro de obras em Uberaba

Devido ao material atingido, fogo gerou forte nuvem de fumaça escura (foto: (Foto: Reprodução Whatsapp)) incêndio na manhã desta sexta-feira (29) nas obras de construção de um viaduto no canteiro central da BR-050, em Uberaba, na Região do Triângulo, mobilizou o 8° Batalhão de Bombeiros do município. Umna manhã desta sexta-feira (29) nasno canteiro central da, em, na Região do, mobilizou o 8° Batalhão dedo município.





"Segundo o mestre de obras, um dos funcionários iria colocar fogo em um saco vazio de cimento e as chamas se propagaram para os tubos de PVC. Devido ao fogo no material do PVC, uma fumaça muito escura e forte se formou, que poderia ser tóxica para funcionários do canteiro e carros que passassem na via. Por isso controlamos o fogo o mais rápido possível ", Informou o sargento.





De acordo com a corporação, cerca de 4 mil litros de água foram usados para controlar o fogo de forma rápida e eficaz. Ninguém precisou de atendimento médico.





Após o combate ao incêndio, o Corpo de bombeiro acionou a Polícia Militar de Meio Ambiente para análise do ocorrido, que irá definir se o fogo foi causado por negligência, acidente ou ordens da construtora Concrepoxi Engenharia. A empresa ainda não havia se pronunciado sobre o incêndio.









*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira