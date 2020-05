Casa pega fogo e idoso é resgatado pelos bombeiros na Região Norte de BH

Na foto, Bairro Jardim Felicidade, na Região Norte de BH (foto: Google Street View/ Reprodução)

Um idoso de 79 anos foi resgatado pelodepois que casa em que estava pegou fogo na madrugada desta sexta-feira, no, na Região Norte da capital mineira. Dois cômodos foram destruídos pelo incêndio.De acordo com a corporação, o fogo começou por volta de 4h. A residência fica naAs chamas altas atingiram ainda a fiação da rede elétrica em frente ao imóvel.As equipes dos bombeiros conseguiram controlar o incêndio antes que se alastrasse para residências vizinhas.O idoso foi socorrido com escoriações e com dificuldade para respirar. Ele foi conduzido para a(UPA) de Venda Nova.As chamas foram debeladas e a situação controlada pelos militares. Devido ao estado de saúde da vítima, não foi possível ouvir seu relato sobre as possíveis causas do incêndio.