Homem suspeito de assaltar caminhão de cigarros é preso em Contagem

Na foto, agente da PRF em ocorrência (foto: PRF/ Divulgação)

(PRF) prendeu, na noite dessa segunda-feira, um homem suspeito de envolvimento com roubo de carga deem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.De acordo com a corporação, a prisão ocorreu na, próximo ao km 526. O homem teria feito o assalto, no mesmo dia, na BR-262, na cidade de Bom Despacho, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais.Ao perceber que estava sendo seguido, o tentou fugir. Mas, ele perdeu o controle do veículo e caiu em um córrego às margens da rodovia. Nesse momento, ele foi preso.O veículo utilizado na fuga era roubado e havia sido clonado. A identificação do suspeito não foi revelada.