ExposedBH: entenda o movimento que expõe homens abusadores

(foto: Pixabay/Divulgação)

Centenas de mulheres aderiram às hashtags #ExposedBeloHorizonte e #ExposedBH para denunciar casos de abusos sexuais sofridos na capital mineira. De situações íntimas, os relatos se tornaram uma maneira de as vítimas superarem momento de agressão que deixa cicatrizes, no entanto, há um debate se as meninas podem ou não expor as identidades dos abusadores nas redes sociais.

(foto: Twitter/Reprodução)

Além de movimentar o Twitter, as meninas também criaram um perfil no Instagram para denunciar os abusadores. Depois de centenas de histórias compartilhadas, advogada Caroline Carvalhais alertou para os riscos de expor fotos e nomes de abusadores. Ela gravou um vídeo que viralizou.

Os relatos apresentam situações de abuso na adolescência. Em muitos casos, quem faz o desabafo diz que nunca tinha falado da situação em outros momentos por medo de represália e vergonha. "Isso é algo que praticamente ninguém sabe, consegui contar apenas para dois amigos, mas só depois de muito tempo."

Motivadas pelos relatos publicados, muitas meninas tiveram coragem de contar a própria história. Em muitos casos, os abusos foram cometidos por namorados ou amigos das jovens. Em muitos, os atos foram cometidos em momentos de lazer, as 'resenhas', quando grupos de amigos se encontram na casa de alguém para conversar e beber.

Os relatos também mostram que, em alguns casos, as meninas são induziadas a tomarem bebidas alcoólicas e perdem totalmente a consciência. Alguns casos, era para ser um encontro com no namorado, mas se torna momento de violência sexual, quando o homem força a barra para o sexo, mesmon depois de a menina dizer que não queria.

Em vídeo divulgado no Twitter, a advogada Caroline Carvalhais alerta para os riscos de quem faz esse relato no instagram nomes e fotos dos agressores.

#ExposedBeloHorizonte #ExposedBh !!!!

lembrando que vivemos num patriarcado! não podemos deixar a culpa cair sobre nós como acontece de costume. https://t.co/dAoXszfMkW %u2014 %uD83D%uDC19%u3041%u3089%uD83E%uDD80 (@laragarciaaaaa) May 31, 2020

Segundo a advogaga, também circulou no Whatsapp listas de nomes dos abusadores. Ela parabenizou quem teve coragem de relatar os abusos, mas alertou para eventuais processos. "A última coisa que as vítimas precisam é se tornarem criminosas. Quando você divulga um nome, uma foto e imputa a esse nome, a essa pessoa um crime, você está violando a honra dessa pessoa.Da mesma forma que toda pessoa, toda mulher, tenha direito à liberdade de expressão. Tem direito de relatar qualquer situação. Qualquer caso que ela viveu, toda pessoa tem direito constitucional à imagem", alertou Caroline Carvalhais