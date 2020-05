Sertanejo Léo Chaves sofre ameaças em condomínio de Contagem e muda local de 'live'

Nas redes sociais, fãs do cantor Léo Chaves lamentam o acontecido e demonstram apoio ao evento (foto: Instagram/Reprodução) Léo Chaves sofreu ataques nas redes sociais após anunciar que sua live beneficente, chamada #LéoLáemCasa, seria realizada em um condomíno de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As ameaças e reclamações vieram de alguns dos moradores do prédio, que chegaram a dizer que jogariam ovos durante a transmissão. O cantor precisou mudar o local do evento. O cantor sertanejosofreunas redes sociais após anunciar que sua live beneficente, chamada #LéoLáemCasa, seria realizada em um condomíno de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ase reclamações vieram de alguns dosdo prédio, que chegaram a dizer queovos durante a transmissão. O cantormudar o local do evento.





SAIBA MAIS 15:45 - 29/04/2020 Instalação de portão causa polêmica no JK

16:57 - 19/12/2018 Homem traído obriga amante da namorada a cantar sertanejo e o mata

23:57 - 10/04/2020 Djonga canta por mais de duas horas em live e brinca com gritos de 'Fora, Bolsonaro!' proporcionar um momento de descontração e alegria aos moradores em meio à pandemia. “Como não podemos sair de casa e as medidas de prevenção contra o COVID-19 seriam mantidas, não haveria risco aos moradores”, informou. No entanto, alguns residentes do condomínio não aprovaram a ação e fizeram ameaças aos membros do Conselho Administrativo, à síndica e ao próprio cantor, por meio das redes sociais. De acordo com o Conselho Administrativo do Condomínio, a ideia eraum momento de descontração e alegria aos moradores em meio à. “Como não podemos sair de casa e as medidas decontra o COVID-19 seriam mantidas, não haveria risco aos moradores”, informou. No entanto, alguns residentes do condomínio nãoa ação e fizeram ameaças aos membros do Conselho Administrativo, à síndica e ao próprio cantor, por meio das redes sociais.





Alguns moradores ameaçaram invadir a live armados e jogar objetos e ovos no artista.

“A síndica foi agredida verbalmente com palavrões e ameaçada na frente dos produtores do evento, que também sofreram ameaças e nos confidenciaram ter ficado com medo de serem agredidos”, divulgou o Conselho Administrativo.

De acordo com um morador do condomínio, Diego Viegas, o palco já estava pronto, e a equipe do cantor precisou desmontar toda a estrutura nesta sexta-feira (29). Ainda segundo ele, as justificativas dos moradores que se posicionaram contra a live foram diversas. Alguns disseram ser arriscado em meio à pandemia, outros alegaram que a música não é de boa qualidade. Alguns residentes também reclamaram que não teriam vista para o palco.





lamentam o acontecido e demonstraram apoio ao evento, que ainda ocorrerá neste sábado (30), às 16h30, em novo local. No Instagram do cantor, os internautas comentaram: “Essa live mesmo se for na lua, em marte, na praia, na fazenda… ou em qualquer lugar, sempe terá uma energia linda”; “As vezes Deus muda nossos planos, mas pode ter certeza que é pra melhor”; “Contando os segundos pra live, o condomínio foi que perdeu”.



Ver essa foto no Instagram É AMANHÃ! Ative as notificações no YouTube! Estaremos juntos a partir das 16h30! #LéoLáEmCasa! Uma publicação compartilhada por Léo Chaves (@leochaves) em 29 de Mai, 2020 às 11:08 PDT

Nas redes sociais do cantor, fãso acontecido e demonstraramao evento, que aindaneste sábado (30), às 16h30, em novo local. No Instagram do cantor, os internautas: “Essa live mesmo se for na lua, em marte, na praia, na fazenda… ou em qualquer lugar, sempe terá uma energia linda”; “As vezes Deus muda nossos planos, mas pode ter certeza que é pra melhor”; “Contando os segundos pra live, o condomínio foi que perdeu”.





O Conselho Administrativo do Condomínio divulgou que o cantor se sentiu coagiado, ameaçado e constrangido e que, em razão das ameaças, cancelou a realização da live no local. “Infelizmente uma minoria de revoltados e que não sabe conviver em sociedade, conseguiu impedir um evento que só traria benefícios para nosso Condomínio”, lamentou.