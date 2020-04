Instalação de portão causa polêmica no JK

Segundo moradores, portão impede acesso a área onde eram realizadas caminhadas no condomînio (foto: Condomínio JK/Divulgação)

Denúncia de moradores do, localizado no Bairro de Lourdes, região centro-sul de Belo Horizonte, alegam que a instalação de umna rampa de acesso ao pilotis do prédio do, na Rua Timbiras, fere ada cidade, uma vez que o conjunto encontra-se em processo de tombamento, portanto, impedida de qualquer alteração em sua fachada. A obra foi iniciada na segunda-feira (19) e registrada empelos próprios moradores. Os denunciantes reclamam que o local vinha sendo usado por moradores paradurante ado, que agora se encontram sem acessá-lo.O gerente da administração Manuel Freitas, negou haver qualquer alteração na fachada do prédio e que apenas foi instalado umpara impedir ode, uma vez que a rampa é independente da portaria do prédio e não conta com qualquer proteção contra invasão. A área, de 10 mil m2, pertence ao estado e seria destinada a instalação do “”. Até setembro de 2019 funcionou um departamento da Polícia Civil no local, mas foi desativado, e tanto o imóvel quanto a área ficaram desprotegidos.fica distante da, o que impediria a fiscalização de funcionários ede acesso de pessoas às demais dependências do edifício, uma vez que não há qualquer barreira protetiva. De acordo com Manoel Freitas, a medida também visa evitar a circulação de pessoas em área com risco de queda de objetos.O prédio, em estilo modernista, de autoria do arquiteto, não possui marquises colocando em risco quem estiver circulando pelo local. “Mesmo sendo área de domínio do estado, temos responsabilidade em proteger nossos moradores, tanto da invasão de estranhos quanto à possibilidade de acidentes,” explicou o gerente da administração.Segundo Manoel o gradil já fazia parte do conjunto e não houve “obra”, mas apenas a instalação de um portão. Em nota, a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e a Fundação Municipal de Cultura (FMC) informaram que não receberam “qualquer solicitação de análise de projeto de intervenção no Conjunto", mas que tomaram conhecimento na terça-feira (28) das obras em andamento no local e estão tomando as medidas para apurar o fato. "Caso adoseja identificada, o proprietário será notificado para a regularização”, diz a nota.Em 2015, outra instalação, no, situado no quadrilátero formado pelas avenidas Amazonas, Olegário Maciel, rua dos Guajajaras e Praça Raul Soares, também foi alvo de denúncia. Grades cercaram a parte descoberta da marquise do hall de entrada principal (pela) e pilotis, que à época eram ocupadas por pessoas em situação de rua.Segundo aà Fundação e a Secretaria, na época foi realizada vistoria técnica no local, e o condomínio foi notificado, uma vez “identificada intervenção descaracterizante e irregular, realizada sem a autorização do órgão municipal de proteção ao patrimônio”.A administração do condomínio apresentou aoa solicitação para manter o fechamento. A solicitação foi recusada e concedido um prazo de dez dias para a regularização.“Em nova vistoria, constatou-se que a adequação não havia sido efetivada e o caso foi encaminhado ao Ministério Público Estadual, que abriu Inquérito Civil contra o condomínio”, informou a FMC.A Prefeitura de Belo Horizonte, informou que ointegra o conjunto arquitetônico protegido da cidade e possui processo de tombamento aberto, estando atualmente protegido de modo cautelar. “Desse modo, intervenções que impliquem em obras no local necessitam ser previamente aprovadas pela Prefeitura.”Considerado uma “”, com 5 mil habitantes, em duas torres, uma de 34 andares, na Praça Raul Soares e outra de 22, na Rua dos Timbiras, o condomínio JK conta 1.086 apartamentos de 13 tipos, abrigando 5 mil moradores mais gente que um quarto dos municípios mineiros, que se locomovem através de. Foi projetado empor Oscar Niemeyer (1907-2012)