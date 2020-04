Esta senhora de 96 anos passa o dia fazendo máscaras e tem um recado

Dona Jurema na máquina onde costura as máscaras para doação (foto: Divulgação) costurar máscaras destinadas a doação; já foram feitas mais de uma centena delas. O material é distribuído pela nora de Dona Jurema em comunidades em vulnerabilidade social de Belo Horizonte. Acostumada à "costura para fora", desde muito jovem, Jurema Magalhães mantém a disposição. E no meio da pandemia de coronavírus, a aposentada de 96 anos dá exemplo de vitalidade. Ela dedica grande parte do dia para. O material é distribuído pela nora de Dona Jurema em comunidades em vulnerabilidade social de Belo Horizonte.





Dona Jurema nasceu em 1923 em uma fazenda no interior de Minas Gerais e aprendeu a costurar aos 12 anos, com uma professora da escola. Antes da pandemia, saía para fazer compras, pagar contas, ir à igreja, realizar trabalhos voluntários, mas desde a recomendação das autoridades para que todos fiquem em casa, ela tem seguido à risca a orientação do Ministério da Saúde.









A sugestão de começar a costurar máscaras veio de uma amiga da neta, que deu máscaras de presente para Dona Jurema. A partir desses exemplares de máscaras de tecido, ela tirou o molde e se dedicou à tarefa. “Abençoo muito quem me deu o molde para ter as condições de fazer as máscaras para doar”, comenta a quase centenária.





O dia a dia de Dona Jurema durante a pandemia consiste além da produção das máscaras, em regar as plantas, alimentar o gato, assistir missas transmitidas pela televisão, costurar, cozinhar e arrumar a casa. Os quatro filhos de Dona Jurema vão poucas vezes por mês na casa da mãe, somente para verificar se ela está tomando todas as precauções: “Quando eles vêm, usamos máscaras, ficamos distantes e passamos álcool gel”, recomenda.





