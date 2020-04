Djonga canta por mais de duas horas em live e brinca com gritos de 'Fora, Bolsonaro!'

Djonga cantou por mais de duas horas em live no YouTube (foto: Reprodução/YouTube)

Em meio ao período de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus, o rapper mineiro Djonga cantou por mais de duas horas em live transmitida no YouTube na noite desta sexta-feira, 10, em Belo Horizonte. No minuto 50'50'', o artista afirmou ter ouvido dos vizinhos gritos de “fora, Bolsonaro!”.





“Eles estão gritando 'Fora, Bolsonaro!' aqui, como é que é?”, brincou Djonga, que fazia a apresentação em parceria com o DJ e produtor musical Coyote.





“Como é que é, galera? Grita aí, grita aí! “Se vocês não ouviram, me desculpem. É difícil de ouvir mesmo!”, pediu novamente o rapper, mostrando sua discordância política com o presidente da República, que contraria orientações de especialistas em saúde ao defender a reabertura do comércio no país.



Até o início da madrugada de sábado, a transmissão de Djonga já havia superado 1,8 milhão de visualizações e 231 mil curtidas no YouTube. A hashtag #HISTORIASDAMINHACASA era alusiva tanto ao confinamento quanto ao álbum "Histórias da minha área", lançado em 13 de março - o quarto da carreira do jovem de 25 anos.



Até o início da madrugada de sábado, a transmissão de Djonga já havia superadoA hashtag #HISTORIASDAMINHACASA era alusiva tanto ao confinamento quanto ao álbum, lançado em 13 de março - o quarto da carreira do jovem de 25 anos.





Morador do Bairro Novo São Lucas, na Região Leste de BH, Djonga fez apelo para os fãs ajudarem a população do Aglomerado da Serra durante a quarentena. Um QR code foi exibido na parte inferior do vídeo para colaboração financeira dos internautas.