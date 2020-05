Polícia Federal deflagra operação contra desvio de dinheiro em Uberaba

Os policiais apreenderam mais de R$ 50 mil em dinheiro físico (foto: Reprodução PF)

cumpriu, na manhã dessa quinta-feira (28),, nas cidades deA Operação Monturo investiga o desvio de recursos financeiros napor meio de contratos de limpeza urbana da. No total, estiveram empenhados na operaçãoA operação teve início em meados do ano passado e é comandada pelo delegadoSegundo ele, a investigação consiste na participação deque se favoreciam por meio dados serviços.As empresas vencedoras da concorrência estavamos serviços de varrição e capina. Parte desse dinheiro ia para o bolso de funcionários da“Tais empresas terceirizadas seriam de parentes e amigos desses servidores. No meio do ano passado, a prefeitura rompeu contratos com uma empresa que prestava esse serviço na cidade, no entanto, descobrimos que a prática era a mesma, tanto da empresa que saiu como da que entrou”, disse oSegundoseriam cinco servidores envolvidos e sete empresas. Sabe-se, segundo fontes da, que entre os investigados estão dois secretários municipais.No cumprimento dos mandados, sendo, foram apreendidos documentos que comprovam as fraudes e cerca de. O delegado informou ainda que não se tem o total do montante desviado da. Ele confirmou apenas que um dos envolvidos é sobrinho de um dos secretários.Os crimes, segundo osão de. “O dinheiro deveria sim favorecer a cidade, mas encontramos evidências de favorecimento de várias pessoas e empresas.”