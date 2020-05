Acidente entre carreta e carro mata bovinos no Triângulo Mineiro

(foto: Corpo de Bombeiros/ divulgação)

A colisão entre umae um, na rodovia LMG-748, em Araguari, no, matou a carga animal - 10 bovinos - que estavam nodo veículo. Acidente ocorreu na noite dessa segunda-feira.No local, os bombeiros se depararam com uma mulher fora do carro, deitada ao solo, se queixando de dor na. De acordo com a corporação, ela estava com suspeita de traumatismo raquimedular.Isso porque, segundo o condutor do veículo de passeio, ele havia retirado a vitima do interior do automóvel.A equipe de bombeiros realizou os procedimentos de avaliação e imobilização da vítima, que foi conduzida até o. Os demais ocupantes do veículo de passeio não sofreram nenhum ferimento e dispensaram o atendimento.O condutor da carreta também não se machucou.A Policia Rodoviária Estadual foi acionada.