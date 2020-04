Avião pulverizador cai e piloto morre no Triângulo Mineiro

(foto: CBMMG/ Divulgação )



Um piloto de 27 anos morreu na queda de um avião monomotor na manhã deste sábado na zona rural de Iturama, no Triângulo Mineiro. As causas do acidente serão investigadas.













Conforme os bombeiros, a empresa responsável pela aeronave foi acionada, assim como o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáutico (Seripa), responsável pela perícia.