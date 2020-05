Empresa apoia retomada das atividades em salões de beleza de Minas Gerais

(foto: Reprodução/Internet/Sebrae)

em Belo Horizonte e outras cidades de Minas Gerais e no país. Para auxiliar nessa, empresas do ramo dase oferecem para apoiar essa nova fase de funcionamento, após o período de proibição da atividade, seguindo agora os protocolos e instruções oficiais.Uma dessas marcas é a, aliada de profissionaishá mais de 110 anos. Entre as iniciativas previstas para o momento deestão a disponibilização de kits de proteção, com álcool gel e máscaras, que serão distribuídos aos funcionários dos salões de beleza parceiros, além de um guia de higiene e segurança com recomendações práticas para essa volta ao trabalho normal nos estabelecimentos (ou, como se pode dizer, dentro do novo normal).A empresa acompanha os clientes nano mundo todo com educação e informação. "No Brasil não poderia ser diferente. Comprometidos com esse mercado, estamos focados em ajudá-los a superar esse momento desafiador e minimizar o impacto em seus negócios, zelando pelo bem-estar de seus funcionários e clientes", conta Tiago Carvalho, diretor da L'Oréal Produtos Profissionais.Desde quando acomeçou a se agravar, a L'Oréal adotou procedimentos como congelar os pagamentos de todos os salões de beleza independentes e cabeleireiros (são cerca de 100 mil beneficiados no planeta); treinamento virtual para cabeleireiros, com tutoriais, webinars e módulos de ensino online (plataforma que registrou crescimento de 42 mil usuários para 100 mil a partir do princípio do confinamento), além do resgate de vouchers para a realização de serviços, válidos até o fim do ano, e outros para compra de produtos da marca, além dos serviços nos salões de confiança, possíveis para uso até o fim de junho.