Arquidiocese de BH inicia a Campanha do Agasalho 2020

A massa de ar polar chega a Minas Gerais e Belo Horizonte registra. Nada mal para quem pode ficar debaixo das cobertas e quem, para isso, possui uma casa. Não é o caso de. Para ajudar essa população a, ainda mais cruel quando não se tem um teto para viver, alança a, com 87 pontos de coleta das doações nas paróquias pela cidade. A intenção é aquecer a vida de quem sofre com o frio.Como é tradição, o pedido é para a arrecadação de, mas, em tempo de COVID-19, a Arquidiocese solicita ainda a entrega voluntária de, o mesmo pedido na, que neste ano se une àCom foco principal em grupos de risco para o coronavírus, aé outra ação coordenada pelas paróquias da Arquidiocese e apoia os mais pobres que passam por problemas de saúde e que são também afetados pela crise econômica originada com a pandemia. Mais que os produtos que já vinham sendo recebidos, agora estão na lista também cobertores e roupas de frio.Os donativos podem ser entregues no endereço ao lado do Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, à Rua Além Paraíba, 208, de onde as doações saem para entrega nos locais de distribuição, seguindo a demanda das comunidades.