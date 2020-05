Conduta de profissionais da saúde explica alta de SRAG, cogita governo de MG

Documento da SES leva o nome do governador Romeu Zema (Novo) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Minas Gerais registrou acréscimo de 713,7% nos casos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), quadro mais grave decorrente de doenças pulmonares, como a COVID-19. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a principal suposição para justificar o incremento em relação ao mesmo período de 2019 é uma mudança generalizada de comportamento dos profissionais de saúde. Em 2020,, quadro mais grave decorrente de doenças pulmonares, como a COVID-19. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a principal suposição para justificar o incremento em relação ao mesmo período de 2019 é uma





Até a 21ª semana epidemiológica deste ano, foram notificados 11.777 casos de SRAG em Minas Gerais. No mesmo período de 2019, eram 1.650 notificações. A quantidade de mortes por SRAG passou de 209 em 2019 para 1.499 em 2020, um acréscimo de 717,2%. Os dados são do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe).









O documento leva os nomes do governador Romeu Zema (Novo) e do secretário de saúde do estado, Carlos Eduardo Amaral. Os dois são os principais responsáveis no processo de enfrentamento à pandemia em Minas Gerais.





Na prática, a SES cogita que a “hipersensibilização” faz com que profissionais de saúde notifiquem, em 2020, casos de síndromes respiratórias que não necessariamente seriam registradas em 2019.





“Comumente observa-se na Vigilância em Saúde a relação entre aumento da sensibilização dos profissionais com o aumento de casos notificados e diminuição da especificidade. Tal situação gera uma limitação na comparação de informações entre anos”, lê-se no boletim.





subnotificação da COVID-19 em Minas Gerais. Nessa terça-feira, o próprio governo estadual admitiu estimar que para cada caso de coronavírus registrado nas estatísticas oficiais, O aumento nos registros de SRAG também sugere grandeda COVID-19 em Minas Gerais. Nessa terça-feira, o próprio governo estadual admitiu estimar que para cada caso deregistrado nas estatísticas oficiais, há dez que não foram identificados