COVID-19: Tacom cria projeto inovador em parceria com a rede Mater Dei

Rede de hospitais é parceira no projeto Inspirar (foto: Divulgação/ Mater Dei) Tacom, empresa de soluções tecnológicas, desenvolveu o projeto social “Inspirar”, voltado para a construção de equipamentos respiradores, em função do crescimento da demanda por causa da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). O aparelho está em fase final de testes e logo passará pela avaliação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para que seja permitida a comercialização em larga escala. , empresa de soluções tecnológicas, desenvolveu o”, voltado para a construção de equipamentos, em função do crescimento da demanda por causa da(Sars-Cov-2). O aparelho está em fase final de testes e logo passará pela avaliação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (), para que seja permitida a comercialização em larga escala.









Parceira da empresa de tecnologia há cerca de dois meses, desde o início do planejamento do projeto, a rede de hospitais Mater Dei disponibilizou médicos clínicos e intensivistas, além da equipe do Setor de Engenharia Clínica, para apoiarem a criação do equipamento.





“Fizemos sugestões do que precisávamos em um respirador que atendesse às necessidades dos pacientes e de segurança. A partir daí, a equipe de engenheiros procurou soluções para o que pontuamos como essencial”, afirmou Anselmo Dornas, médico coordenador do Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Mater Dei Santo Agostinho e Contorno, ambos no Barro Preto, Zona Sul de Belo Horizonte.





Na construção dos respiradores foram utilizados alguns equipamentos do Laboratório de Calibração da rede Mater Dei de Saúde, para que os parâmetros estivessem ajustados corretamente. De acordo com o diretor geral do Mater Dei Betim-Contagem, André Costa, que prestou a assessoria clínica ao projeto, o conhecimento técnico dos colaboradores foi essencial.





“Foram utilizados vários equipamentos nossos, como ventiladores, circuitos de ventiladores e equipamento de calibração, e realizados testes em nosso laboratório, com o apoio dos nossos técnicos e engenheiros clínicos, que ajudaram no desenvolvimento do ventilador”, destacou.





Parceria

Segundo Marco Antônio Tonussi, diretor da Tacom, a parceria com o Mater Dei foi essencial. Como os colaboradores do Setor de Engenharia da rede possuem expertise na área, eles atuaram na empresa apoiando o desenvolvimento. “A participação da equipe médica e do corpo de engenharia que vem, inclusive, nos cedendo os equipamentos de teste como também equipe de técnicos, foi fundamental”, afirmou.

“Além de participar do Inspirar, cedemos parte do Mater Dei Betim-Contagem para a montagem de 180 leitos de CTI como uma extensão ao Hospital de Campanha de Minas Gerais, para tratamento de pacientes graves com COVID-19. Estamos contribuindo na logística de compra de equipamentos de proteção individual para hospitais públicos do estado, dentro do projeto Dias Melhores, que conta com empresários, artistas e influenciadores do estado”, declarou Henrique Salvador, presidente da rede de hospitais.





Testes

O projeto “Inspirar” está na fase regulatória, ou seja, em busca do certificado da Anvisa para produção em larga escala. Dessa forma, estão sendo iniciados os testes em laboratórios credenciados pela Agência, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Paralelamente, em 20 de maio, foi realizado um teste no Laboratório de Calibração da Rede Mater Dei de Saúde para que o corpo clínico e equipe de engenharia fizessem a primeira análise do equipamento e emitissem um parecer sobre o funcionamento.

*Estagiário sob supervisão ...