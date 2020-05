PM reforça policiamento no Centro de BH após reabertura do comércio

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)



A reabertura de parte do comércio em Belo Horizonte coloca em risco a possibilidade de aumento de crimes no Hipercentro. Na tarde desta segunda-feira, o 1º Batalhão de Polícia Militar lançou a “Operação Relâmpago” para reforçar o policiamento na capital. Durante a manhã, houve pelo menos duas ocorrências policiais.









“A gente está antenado na situação de reabertura do comércio. Sabemos que o impacto muda bastante a rotina”, disse o tenente Bruno Costa, que comanda a operação. “Com o reaquecimento do comércio é necessário um reforço policial para que continue a sensação de segurança para a sociedade”, justifica.





Segundo o militar, na manhã desta segunda-feira, duas pessoas brigaram no Centro por causa de lugar na fila de um comércio. Os dois tiveram que ser conduzidos para delegacia. A outra ocorrência foi de furto em uma farmácia. O suspeito foi preso e o material recuperado.



(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)





A Operação Relâmpago foi lançada na Praça Sete com apoio de motopatrulhas, viaturas e militares do policiamento a pé. Segundo a polícia, o foco é a presença policial e prevenção criminal nos pontos em que se registrarem maior fluxo de pessoas em razão da movimentação comercial, como nas proximidades do Shopping Oiapoque.