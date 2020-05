Três pessoas morrem em batida de frente na BR-452, próximo a Araxá

Chovia no local durante o acidente (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais) KM 270 da BR-452, em Perdizes, na Região do Triângulo Mineiro. O carro onde estavam os três adultos bateu de frente com outro, que vinha no sentido contrário. Os dois veículos eram de passeio. Três pessoas morreram no fim da manhã deste domingo vítimas de um acidente de carro noda, em, na. O carro onde estavam os três adultos bateu de frente com outro, que vinha no sentido contrário. Os dois veículos eram de passeio.









Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu o acidente, chovia intensamente no local no momento do acidente. Em um dos carros, uma mulher e dois homens morreram.





No outro carro envolvido no acidente, um homem ficou ferido. Ele, porém, estava consciente e orientado, com estado de saúde estável. A investigação teve início em seguida, após a chegada da perícia, que ainda trabalhará no caso. Depois disso, os bombeiros recolheram os corpos e requisitaram guinchos para retirada dos veículos.