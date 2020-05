Veículo capota e deixa três feridos na BR-040, em Contagem

Quatro viaturas dos bombeiros e uma da concessionária atenderam ao acidente (foto: CBMMG)

Uma caminhonete com três pessoas dentro perdeu o controle e capotou indo parar no canteiro central da BR-040, em Contagem, na manhã deste domingo (24). Duas das vítimas foram levadas para hospitais da região pela concessionária Via-040 e pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que despachou quatro viaturas para a ocorrência.O acidente ocorreu por volta das 7h, no Km-522, logo após a Ceasa, em Contagem, na Grande BH, sentido Ribeirão das Neves. Segundo o CBMMG a informação inicial era que havia vítimas presas às ferragens, mas, quando os militares chegaram ao local, encontraram o veículo capotado no canteiro central e os feridos fora da caminhonete.As vítimas se queixavam de dores no corpo e apresentavam algumas escoriações. Uma delas foi encaminhada a uma unidade hospitalar pela ambulância da concessionária e as outras duas pelos bombeiros ao hospital municipal de Contagem.Segundo o CBMMG, "neste acidente houve apenas um veículo envolvido, o motorista perdeu o controle do veículo. Não houve interdição da via e, ao fim do atendimento dos bombeiros, a PRF ficou responsável pelo veículo".