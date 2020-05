Coronavírus: CDL vai pendurar faixas educativas nas ruas de BH

AM

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Câmara Dirigente de Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) conseguiu autorização para afixar faixas educativas de prevenção do novo coronavírus. A previsão é que a iniciativa comece na próxima sexta-feira (22). O projeto tenta sensibilizar a população a adotar os procedimentos necessários para combater a disseminação do vírus. conseguiuA previsão é que a iniciativa comece na próxima sexta-feira (22). O projeto tenta





O projeto foi liberado por uma ação conjunta da prefeitura da cidade e o comitê formado para estudar a reabertura do comércio. Na última terça-feira (19) a CDL/BH encaminhou um ofício à prefeitura solicitando a autorização para as faixas, uma vez que o Código de Posturas da cidade permite a ação. Vão ser instaladaspor toda a capital, sendo as primeiras, na, noO projeto foi liberado por uma ação conjunta da prefeitura da cidade e o comitê formado para estudar a reabertura do comércio. Na última terça-feira (19) a CDL/BH encaminhou um ofício à prefeitura solicitando a autorização para as faixas, uma vez que oda cidade permite a ação.

“Conforme a solicitação da própria prefeitura, queremos engajar ainda mais as pessoas para que adotem comportamentos que ajudam no combate à doença”, destacou o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

A ação conta com a parceria da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) e do Sindicato dos Lojistas de Belo Horizonte (Sindilojas) e tem como principal foco incentivar o uso da máscara e o alertar para que a população evite as aglomerações.

