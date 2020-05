Itabira: Aumento de testes na rede pública e na Vale faz disparar número de casos de COVID-19

Recebimento de testes rápidos em Itabira (foto: Divulgação/Prefeitura de Itabira)

propagação do coronavírus no município, a laboratórios privados e permissão para testes em farmácia, concedida pela Ministério da Saúde, são outros fatores que fizeram disparar o número de casos confirmados. Para aumentar a capacidade de testagens e ter uma leitura mais correta do que é o cenário da doença no município, a Prefeitura de Itabira adquiriu 10 mil testes rápidos, que estão sendo aplicados mediante a proliferação de notificações suspeitas.

O “boom” dos casos na cidade, porém, se concentra na mineradora Vale. Desde terça-feira (19), a empresa iniciou um programa intenso de testagem de todos os funcionários diretos e terceirizados. O universo pode ultrapassar 10 mil pessoas, segundo o Sindicato Metabase de Itabira. Com isso, os boletins diários distribuídos pelo município deverão ter novos saltos nos próximos dias.

A Vale montou postos de atendimento para aplicação dos testes nas minas, sendo dois na mina Conceição, um em Cauê e outro em Periquito. O cronograma segue atendimentos de blocos de 15 trabalhadores por vez. Os postos de atendimentos possuem bioquímicos e equipes de enfermagem. São usados testes rápidos, que emitem resultados em até 15 minutos. Ainda segundo o Metabase, a Vale vai realizar ciclos de testagem a cada 21 dias para manter a produção ativa em Itabira.

Procurada, a Vale, por meio de sua Assessoria de Comunicação não informou o número de casos positivos colhidos em seus testes até agora. Afirmou apenas que “iniciou um projeto piloto para testagem de seus empregados e terceiros para possíveis casos de COVID-19. A medida faz parte das ações da empresa para prevenção e combate ao novo coronavírus em suas operações. A Vale reforça o seu compromisso com a segurança de seus empregados e comunidades”.

Secretária de Saúde de Itabira, Rosana Linhares (foto: Thamires Lopes/DeFato )

“Aumento natural”

A secretária municipal de Saúde, Rosana Linhares, vê como natural o aumento de casos positivos na cidade, dada a ampliação da testagem. Ela chamou atenção da população para adoção das precauções recomendadas pelos órgãos especializados. “A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ampliou sua equipe, capacitou e está aplicando em maior escala os testes rápidos de COVID-19 adquiridos no final de abril. Assim como a Prefeitura, grandes empresas da cidade vêm testando os seus funcionários e o MS (Ministério da Saúde) autorizou, além dos laboratórios privados, a realização de testes rápidos em farmácias e drogarias. Com isso, é natural uma maior identificação de casos, muitas vezes com sintomas leves. É de suma importância que a população e, principalmente, os casos confirmados, sigam rigorosamente o isolamento domiciliar, regras de higiene e de etiqueta respiratória”, disse.

isolamento domiciliar. Na cidade, o número de casos recuperados ou descartados ultrapassa o de infectados: no total são 97. Apesar dos 44 casos positivos de coronavírus, Itabira não tem nenhum paciente internado nos leitos específicos para tratar da doença. Todos os novos casos confirmados ficarão emdomiciliar. Na cidade, o número de casos recuperados ou descartados ultrapassa o de infectados: no total são 97. Um jovem de 24 anos, com histórico de outras doenças, morreu por causa da COVID-19

No município, comércios não essenciais foram reabertos na última semana de abril, após quase 40 dias de portas fechadas por força de decretos municipal e estadual. O uso de máscaras é obrigatório em toda a cidade.