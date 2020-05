Rota aérea que liga Uberlândia a Campinas será reativada no fim de maio

Voos serão operados pelo avião modelo ATR 72.600, com capacidade para 70 passageiros (foto: Carlos Altman/EM/D.A Press) Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e região voltarão a poder contar com a rota aérea que liga a cidade até Campinas, no interior de São Paulo. Isso porque a Azul Linhas Aéreas, operadora da rota, retomará o voo Uberlândia/Campinas a partir de 31 de maio. A companhia também fez uma alteração no horário do voo que liga Belo Horizonte a Uberlândia. A população de, no Triângulo Mineiro, e região voltarão a poder contar com a rota aérea que liga a cidade até, no interior de São Paulo. Isso porque a, operadora da rota, retomará o vooa partir de 31 de maio. A companhia também fez uma alteração no horário do voo que liga Belo Horizonte a Uberlândia.





“O ajuste de rotas em Uberlândia faz parte do esforço da Azul em manter uma malha doméstica essencial para o País, conectando o Estado e o interior à toda a malha nacional e internacional da companhia, garantindo o transporte de cargas importantes e o trânsito de Clientes que necessitem viajar”, disse Vitor Silva, gerente de planejamento de malha da Azul.

Rota BH/Uberlândia tem novo horário

A partir de domingo, o voo que liga Belo Horizonte a Uberlândia terá um novo horário. O avião partirá do Aeroporto Internacional de BH, em Confins, às 21h30, com previsão de pouso no Triângulo Mineiro às 23h. Às 7h acontece a decolagem em Uberlândia, com previsão de chegada em Confins às 8h25. A rota é operada de segunda à sexta.

Para a segurança dos passageiros e tripulantes, kits com luvas, álcool em gel e lenço umedecido estão sendo entregues a cada voo. Além disso, descontaminantes são aplicados na parte interna das aeronaves.



Campinas/Uberlândia



Saída: 22h05

Chegada: 23h35

Frequência: Segundas, quintas, sextas e domingos



Uberlândia/Campinas



Saída: 05h30

Chegada: 07h

Frequência: Segundas, terças, sextas e sábados



Belo Horizonte/Uberlândia



Saída: 21h30

Chegada: 23h

Frequência: Segunda à sexta



Uberlândia/Belo Horizonte



Saída: 07h

Chegada: 08h25

Frequência: Segunda à sexta