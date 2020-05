Hospital Júlia Kubitschek suspende cirurgias durante obras de ampliação

(foto: Fhemig/Divulgação) suspendeu temporariamente nessa segunda-feira (18) as cirurgias em função das obras de ampliação do local. O Hospital Júlia Kubitschek, localizado na Região do Barreiro, em Belo Horizonte,temporariamente nessa segunda-feira (18) asem função das obras de ampliação do local.





novo coronavírus no estado, e serão realizadas em caráter emergencial, em 60 dias. O objetivo é a ampliação dos leitos de Terapia Intensiva. Ao fim do trabalho, serão entregues 40 novos leitos e três novas salas para procedimentos no Bloco Cirúrgico.



Também segundo a Fhemig, durante a realização das obras, o Hospital João XXIII e Hospital Alberto Cavalcanti serão responsáveis pelo atendimento às cirurgias. “Essas adaptações no fluxo assistencial do paciente cirúrgico são temporárias e fundamentais na melhoria permanente da assistência aos usuários do SUS”, afirmou em nota assessoria da Fhemig.