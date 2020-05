Acidente deixa nove pessoas feridas na BR-381

Batida aconteceu na BR-381, em Sabará, na Grande BH (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma colisão frontal entre dois carros deixou nove pessoas feridas na tarde deste sábado (16) em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com os bombeiros, a batida aconteceu na altura do Km 455 da BR-381, no Bairo Jardim Industrial Simão Cunha.

Segundo os militares, uma vítima precisou ser levada por uma unidade de resgate da corporaçãoem Belo Horizonte. Asforam encaminhadas a hospitais pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Apesar dos ferimentos, todas as vítimas estavam conscientes, conforme os bombeiros. Uma delas ficou presa no veículo, enquanto outra foi lançada para fora de um dos carros após a colisão.

Ainda segundo os bombeiros, o acidente aconteceu no sentido Santa Luzia. O trânsito ficou complicado no local, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, sendo liberado somente por volta das 15h40.