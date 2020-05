Mulher passa mal e bate carro em poste na Grande BH

Acidente aconteceu em avenida do Bairro Jardim Itaú, em Vespasiano, na Grande BH (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma mulher de 43 anos ficou ferida depois de bater seu carro em um poste localizado em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O fato aconteceu no início da tarde deste sábado (16), segundo o Corpo de Bombeiros.

Militares se deslocaram à Avenida Afonso Loureiro, altura do número 94, no Bairro Jardim Itaú. De acordo com uma testemunha, a mulher contou que perdeu o controle da direção

A vítima, conforme o histórico da ocorrência, reclamava de dor nos braços e na cabeça. Ela foi levada ao Hospital Risoleta Tolentino Neves, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Não houve prejuízos para o trânsito no local, que fluiu sem dificuldades, segundo os bombeiros.