Motorista passa mal ao volante e invade loja de pneus em Contagem

Sala de espera da loja foi destruída no acidente (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) motorista passou mal ao volante e invadiu uma loja de pneus na manhã desta segunda-feira (5), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Umapassou mal aouma loja de pneus na manhã desta segunda-feira (5), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





A condutora do veículo recusou ser conduzida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e preferiu ser levada por sua filha para um hospital particular, que não teve o nome informado. Ainda não se sabe o que levou a motorista a passar mal.