Contagem confirma mais duas mortes por COVID-19

Uma das mulheres que morreu por COVID-19 em Contagem estava internada no hospital municipal (foto: Fábio Silva/Prefeitura de Contagem/Divulgação)

Minas Gerais tem ao menos mais duas mortes por COVID-19, agora 148. Em Contagem, na Grande BH, a Secretaria de Saúde local confirmou novos dois óbitos pela doença na noite desta sexta-feira (15).

Segundo a prefeitura, as duas pessoas que morreram tinhamUma mulher de 67 anos tinha quatro: além de ser considerada idosa, tinhaEla morreu nessa quarta (13), na Unimed de Betim, também na Grande BH.

Ainda de acordo com a Saúde municipal, a outra vítima é uma mulher de 77, morta na quinta (14). Ela era hipertensa e estava internada no hospital vinculado à prefeitura.

As mortes ainda não estão contabilizadas no levantamento desta sexta-feira da Secretaria de Estado de Saúde. A pasta soma, no momento, 146 óbitos confirmados. Os diagnósticos são 4.196.

Em nota, a Prefeitura de Contagem informou que “lamenta profundamente essas perdas e se solidariza com os familiares”.

A cidade tem, agora, cinco vidas perdidas por infecção pelo novo coronavírus. São 95 casos confirmados.