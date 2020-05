Idosos são contaminados pelo novo coronavírus em asilo de Curvelo

Visitas estavam suspensas desde o mês passado à Casa dos Idosos de Curvelo, que pertence à Sociedade São Vicente de Paulo (foto: Prefeitura de Curvelo/Divulgação)

A contaminação dos idosos de um asilo pelogerou preocupação nas autoridades de saúde de Curvelo, Região Central de Minas. Conforme a prefeitura do município, 22 internos da Casa dos Idosos de Curvelo apresentaram sintomas de COVID-19."Nenhum dos deles precisou de. Todos passam bem e não tiveram o estado agravado", informou a secretária municipal de Saúde de Curvelo, Rejane Valgas Oliveira.Ela disse que três idosos da casa de acolhimento tiveram. Outros 19 internos que tiveram contato com eles apresentaram sintomas clássicos da doença e, por isso, foram considerados casos confirmados, seguindo novos critérios de diagnóstico estabelecidos em nota técnica da Secretaria de Estado de Saúde.A entidade, cujo nome oficial é Asilo da Velhice Desamparada de Curvelo, pertence à Sociedade São Vicente de Paulo. Atualmente, abriga 86 idosos.Segundo a Secretaria de Saúde de Curvelo, após detectar os primeiros sintomas nos idosos, a direção do asilo tomou as medidas de isolamento para evitar a propagação do novo coronavírus. “As visitas aos idosos estavam suspensas desde março, quando saiu o decreto declarando a situação de emergência em saúde pública no município", ressaltou Rejane Valgas.

Infectados devem ser transferidos



Está sendo estudada a transferência dos idosos contaminados para outro abrigo, a fim de facilitar o monitoramento e garantir melhores condições de tratamento e conforto para eles.



A escolha do novo local deverá ser feita com base em critérios técnico-científicos, com acompanhamento do Ministério Público Estadual (MMPG). Também foram intensificadas as medidas de prevenção por parte de diretores e funcionários da Casa dos Idosos.