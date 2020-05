Hotel Senac Grogotó encerra as atividades em Barbacena

Prestes a completar 60 anos de fundação, hotel não suportou a falta de repasse do Governo Federal e a crise do coronavírus (foto: Senac/Divulgação)

No ano em que completaria 60 anos, o tradicional Hotel Senac Grogotó, de Barbacena, comunicou nesta quarta-feira que fechou as portas. Além de uma dívida financeira na casa dos R$ 12 milhões, acumulada de 2017 a 2019 , a crise econômica provocada pelo coronavírus decretou o fim das atividades do negócio na cidade de 136 mil habitantes, localizada na microrregião da Serra da Mantiqueira.

Fundado em 1960 pela Hidrominas, na época órgão do Governo do estado, o hotel foi inaugurado pelo então governador Bias Fortes, nascido no próprio município. Sua estrutura contava com 88 apartamentos e um centro de convenção, empregando diretamente 75 funcionários. Na década de 1970, o Senac assinou um convênio com o próprio governo para que o espaço se tornasse o primeiro hotel-escola da América Latina.





Em nota, o Senac lamenta o encerramento das atividades, em virtude do caos financeiro agravado pelo COVID-19: O isolamento social, seguido pelo Senac em Minas para preservar a saúde de seus alunos, docentes, funcionários administrativos e frequentadores, e a crise pela qual o setor turístico atravessa anteciparam o encerramento das atividades hoteleiras. O atendimento presencial ao público foi suspenso desde o 20 de março e não há reservas programadas para os próximos meses.





No comunicado, o órgão lembra que o turismo no Brasil tem sofrido grandes perdas: "O setor do turismo é um dos mais afetados pelos impactos da Covid-19, registrando perdas de mais de R$ 14 bilhões desde o início da pandemia. A busca por alternativas para a gestão do empreendimento não foi interrompida, mas o cenário econômico impede a manutenção do espaço até a realização de futuras negociações".





De acordo com o Senac, alguns funcionários serão reinseridos em outras unidades da instituição. Para os empregados desligados, o órgão está fornecendo suporte para apoio na recolocação no mercado de trabalho durante o período de pandemia.





Apesar do fechamento do hotel, as aulas presenciais dos ensinos técnico, superior e aprendizagem vão continuar. De acordo com o Senac, elas serão retomadas assim que as autoridades dêem garantias de saúde aos envolvidos, incluindo as atividades práticas realizadas nos laboratórios e cozinhas pedagógicas.









Falta de repasse





A crise financeira no hotel vem sendo agravada por causa da queda da receita. Desde o início do ano, o Governo Federal vinha reduzindo os repasses de verbas aos órgãos e entidades do Sistema S – que além do Senac, incluem o Serviço Social do Comércio (Sesc), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o Serviço Social da Indústria (Sesi) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).