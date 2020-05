Alunos de Contagem recebem oficinas interativas pela internet

Estudantes recebem orientações pela internet e depois divulgam os resultados (foto: Prefeitura Municipal de Contagem/Reprodução) quarentena, os estudantes de tempo integral do município de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, recebem oficinas on-line com diversas opções de atividades para fazerem em casa. O Projeto Integral Online envolve cerca de 850 famílias por meio das redes sociais e grupos no WhatsApp. Durante a, os estudantes de tempo integral do município de, na Região Metropolitana deoficinas on-line com diversas opções depara fazerem em casa. Oenvolve cerca defamílias por meio das redes sociais e grupos no WhatsApp.









A Prefeitura Municipal de Contagem informou que participam do projeto os seguintes espaços: Educarte Industrial, Educarte Estação do Saber, Educarte Lucas Braga, Centro de Educação Integral (CEI), E. M. Antônio Carlos Lemos e Programa Educação Sem Fronteiras.





No Educarte Lucas Bragas, 120 crianças e adolescentes participam das oficinas e 13 oficineiros atendem a partir de 10 turmas que se comunicam por grupos no WhatsApp. Vídeos e arquivos com orientações são enviados aos alunos que, depois, divulgam os resultados. Até o momento foram trabalhados temas como apoio pedagógico, artesanato, percussão, balé, dança urbana, taekwondo, tecnologia, meio ambiente e musicalização. Lives também são feitas no caso de atividades mais extensas.





A coordenadora do Educarte Lucas Braga, Adriana Campos, explicou que o trabalho tem sido um desafio pelo fato de atender os alunos de maneira virtual. “Para uma grande maioria, o acesso à internet é dificultador, muitos têm só o celular da mãe ou do pai, mas o retorno que temos recebido é muito bacana. A comunidade se organiza e podemos fazer um trabalho mais diferente do cotidiano, numa linha conjunta e interdisciplinar. Isso foi um ganho enorme para todos, pois essa ferramenta vai poder ser utilizada também após a pandemia. Aproximou muito mais as famílias das atividades que estamos desenvolvendo”, contou.