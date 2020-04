Idosos de BH e Região Metropolitana terão kits para colorir durante isolamento

(foto: Movimento Gentileza/Reprodução) Idosos de Belo Horizonte e Região Metropolitana receberão, na próxima semana, kits de colorir para se ocupar durante o isolamento durante o período de pandemia de coronavírus. A ação será destinada à população da terceira idade que vive em Instituições filantrópicas de longa permanência de idosos (ILPIs). dereceberão, na próxima semana,para sedurante o isolamento durante o período de pandemia deA ação seráà população da terceira idade que vive em









A voluntária social do 'Movimento Gentileza', Ana Laender, observa que os idosos já sofrem um isolamento natural pelas dificuldades de interação com o mundo exterior. “Em meio ao momento que estamos todos enfrentando, buscamos uma alternativa de estarmos perto deles por meio do afeto, mantendo-os ativos a partir de uma prática que eles já conhecem e apreciam”, diz Ana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Murta