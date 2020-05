Personal trainer virtual: governo de Minas lança vídeos com exercícios

Atividades podem ser feitas com o uso de objetos comuns ou com o peso do próprio corpo (foto: Pixabay/Reprodução) ajudar a população a manter a rotina de atividades físicas durante a quarentena, o Programa Mova Minas foi lançado, nesta terça-feira (12), pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese). O programa consiste em vídeos divulgados nas redes sociais da Sedesce, Facebook e Youtube, e a primeira série já está disponível. Paraa população aa rotina de atividades físicas durante a, o Programafoi, nesta terça-feira (12), pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese). O programa consiste emdivulgados nas redes sociais da Sedesce, Facebook e Youtube, e a primeira série já está

A ideia de criar os vídeos foi do professor de educação física e servidor da Sedese Samuel Souza. Ele explicou que a iniciativa foi pensada de modo a minimizar os impactos do isolamento social na rotina da população. Segundo Samuel, a tendência para o comportamento sedentário é um dos reflexos da quarentena. “Para combater esse quadro idealizamos um programa de fácil acesso e bastante eficaz, com foco no bem-estar e na qualidade de vida da população”, explica.

De acordo com o Governo de Minas, a série de vídeos inclui exercícios de intensidade moderada, que desenvolvam a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular, o equilíbrio, a flexibilidade, a coordenação motora, a força de membros inferiores e superiores, entre outros.

Os interessados em participar podem acessar os vídeos no Facebook da Sedese e no canal do YouTube da secretaria. A atualização será diária e o primeiro programa já está disponível.

