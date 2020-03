Atividade física em casa é opção para quem está em home office

Entre as medidas de contenção da escalada do novo coronavírus, uma das mais reforçadas é o isolamento social. Por isso, ficar em espaços ao ar livre ou ir às academias de ginástica não é recomendado – muitas delas inclusive interromperam o funcionamento por todo o país. Para quem não quer deixar de lado a rotina de atividades físicas, profissionais da área ensinam maneiras de se exercitar dentro de casa. Empresas também têm criado canais on-line com orientações nesse sentido. Em tempos de recolhimento, manter os treinos é fundamental para ocupar a mente e fortificar o sistema imunológico.O ortopedista e traumatologista Marcello Zaboroski alerta sobre a importância de se exercitar com responsabilidade. “Estamos em quarentena voluntária e nos manter saudáveis e ativos também é uma forma de reforçar a imunidade. É fundamental evitar o sedentarismo”, pontua. Faz-se necessário respeitar os variados perfis e faixas etárias dos ‘atletas caseiros’.Exercícios de baixo impacto são direcionados para idosos, gestantes e crianças. Para aqueles já acostumados com as atividades físicas, de prática regular, mas que por enquanto não podem ir a academias e parques, a rotina deve começar com o alongamento para depois iniciar com as atividades de fortalecimento, tudo moldado pelas restrições do lar, mas que não são, de forma alguma, impedimentos.“Uma boa dica para melhorar a resistência e a imunidade é ter uma boa alimentação. E usar aplicativos de treinos também pode ajudar a cuidar do corpo de forma mais saudável. Mas vale lembrar que, antes de iniciar qualquer atividade física, a pessoa não pode ter restrições ou contraindicações médicas”, alerta Marcello.O momento de quarentena nos convida a ficar parados, sentados e deitados, muitas vezes. Mas é importante nos mantermos em movimento, pois o nosso corpo foi projetado para isso. “A atividade física contribui para a redução do risco de morte relacionada às doenças cardíacas, à diabetes, e ainda ajuda no combate à depressão, ansiedade e estresse, entre outras questões psicológicas”, exemplifica o instrutor de musculação da Selfit Academias, Cristiano Costa de Sales.“Mas e quem não tem espaço para a prática de atividade física em casa? Caso a pessoa vá para áreas abertas, como praças e pistas de corrida, por exemplo, deve tomar alguns cuidados, como se manter pelo menos a dois metros de distância dos outros, justamente para não se expor a nenhum tipo de contato e até mesmo a gotículas contaminadas com o vírus da COVID-19. Cada indivíduo deve levar sua garrafinha de água, álcool em gel e evitar beber água em bebedouros”, orienta Cristiano.E dá para substituir os equipamentos normais presentes nas academias com itens que se tem em casa. “Podem ser utilizados pacotes de arroz e feijão, garrafas PET com água para exercícios com carga, cabos de vassouras, toalhas para apoios e alongamentos, cadeiras, degraus de escada e, principalmente, o peso do próprio corpo”, ensina o profissional.Startup ligada às academias do Grupo Bio Ritmo e Smart Fit, a TotalPass concebeu um site com treinos on-line ideais para se fazer em casa. São vídeos desenvolvidos por profissionais especializados, que mostram os movimentos a serem executados com exatidão, no intuito de orientar os usuários sobre a prática correta e segura.O diretor-executivo da empresa, Diogo Corona, conta que a intenção é possibilitar que as pessoas continuem se exercitando, mesmo no período da quarentena. “A permanência em casa pode gerar um acúmulo de energia que, ao ser usada nos exercícios físicos, é capaz de trazer benefícios para a saúde do praticante. De acordo com artigos científicos, a prática de atividade física regular aumenta o número de linfócitos, que são os responsáveis por destruir células infectadas por vírus, protegendo o corpo”, pontua.