Ameaçados por barragem elegem compensações em Barão de Cocais

Centro de Barão de Cocais e Igreja Matriz estão na rota de inundação em caso de rompimento da barragem (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

Os moradores de Barão de Cocais já podem acessar um formulário eletrônico para propor ações de melhorias para a cidade. O formulário está disponível no site vale.com/consultabaraodecocias e poderá ser acessado até o dia 24. A ação faz parte da consulta pública para o Plano de Compensação do município que será custeado pela Vale.Para participar, a pessoa precisa ter mais de 16 anos e residir na cidade. A consulta contará com a participação do poder público, associações locais e comunidades. Inicialmente, a ação seria realizada por meio de reuniões presenciais, entre a Vale e os envolvidos. O primeiro encontro foi realizado presencialmente com os vereadores, no dia 11 de março, mas devido à pandemia do novo coronavírus, e com o objetivo de preservar a saúde de trabalhadores e da população, o projeto teve que ser redesenhado, com a consulta passando a ser feita por meio digital.Os moradores apontarão as principais necessidades do município, considerando as demandas somadas às necessidades e potencialidades locais. Finalizada a consulta, as propostas serão analisadas por um Comitê de Monitoramento Participativo, formado por representantes da sociedade civil, do poder público e da Vale, a partir de critérios técnicos.