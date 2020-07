Barão de Cocais confirma primeira morte por coronavírus

Em nota o prefeito Décio dos Santos prestou condolências e reforçou a importância das medidas de isolamento social. (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press) Saúde de , 48.53 km de Belo Horizonte, notificou na manhã desta sexta-feira (31) a primeira morte por COVID-19 na cidade. O paciente, de 62 anos, que estava em quadro grave, com febre, dispneia e esforço respiratório, morreu na última quarta-feira (29). A Secretaria Municipal de Barão de Cocais , 48.53 km de Belo Horizonte, notificou na manhã desta sexta-feira (31) a primeiraporna cidade. O paciente, de 62 anos, que estava em quadro grave, com febre, dispneia e esforço respiratório, morreu na última quarta-feira (29).

De acordo com órgão, foi realizado no paciente teste-rápido e coleta de swab nasal no Hospital Municipal Carlos Chagas, em Itabira, no dia 25, data em que foi transferido para a unidade.



Em nota, o prefeito Décio dos Santos (PV) prestou condolências e reforçou a importância das medidas de isolamento social.



“A Prefeitura presta seus sentimentos e sua mais profunda solidariedade aos familiares nesse doloroso momento. Reforçamos a importância de se respeitar as medidas de prevenção, especialmente o uso de máscaras, o distanciamento social e as práticas de higienização. Pela saúde de todos, faça a sua parte."





Números





De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura na quinta-feira (30), a cidade tinha 230 casos confirmados de coronavírus, sendo 197 assintomáticos, 33 sintomáticos. Dentre eles 194 pessoas se recuperaram.

