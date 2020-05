Governo de Minas autoriza reabertura de novos setores da economia; saiba quais são

Atividades econômicas autorizadas a funcionar fazem parte da onda branca, que significa baixo risco (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) reabertura de novos setores da economia no estado. De acordo com publicação no Diário Oficial do Estado, no último sábado (9), comércio varejista de plantas e flores naturais e de artigos de cama, mesa e banho, consultorias em gestão empresarial e serviços imobiliários já podem voltar a funcionar. O governo de Minas autorizou a. De acordo com publicação no Diário Oficial do Estado, no último sábado (9),já podem voltar a funcionar.





20:43 - 11/05/2020 No Dia das Mães, venezuelana dá à luz dentro de carro na Grande BH ‘Minas Consciente’, criado pelo governo estadual para amparar os prefeitos na reativação gradual da economia nos municípios. Portanto, fica a cargo de cada administração municipal a decisão de reabrir os setores comerciais. A decisão tem como base o programa’, criado pelo governo estadual para amparar os prefeitos na reativação gradual da economia nos municípios. Portanto, fica a cargo de cada administração municipal a decisão de reabrir os setores comerciais.





As atividades econômicas autorizadas a funcionar fazem parte da ‘onda branca’, que significa baixo risco, na escala do ‘Minas Consciente. De acordo com o governo, integram a onda branca aqueles setores que geram mais impacto na economia do estado e menos impacto na rede assistencial.





A reabertura poderá ser feita nas macrorregiões CMacro COVID-19 Centro; CMacro COVID-19 Leste-Sul; CMacro COVID-19 Nordeste; e CMacro COVID-19 Noroeste.