Cruz Vermelha promove ação de combate à COVID-19 em BH

Ação da Cruz Vermelha no Bairro Olhos D'Água, em BH (foto: Artenius Daniel/ Cruz Vermelha) Cruz Vermelha distribuiu, na manhã desta quarta-feira (6), mais de 70 kits de cestas básicas, material de higiene e de limpeza para famílias de maior vulnerabilidade social no Bairro Olhos D’Água, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A iniciativa é mais uma ação voluntária de auxílio às comunidades mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). distribuiu, na manhã desta quarta-feira (6), mais de 70de, material de higiene e de limpeza para famílias de maior vulnerabilidade social no. A iniciativa é mais uma ação voluntária de auxílio às comunidades mais afetadas pela).





SAIBA MAIS 15:36 - 06/05/2020 Bom Despacho registra primeiro caso de coronavírus

14:16 - 06/05/2020 Profissionais de saúde poderão se deslocar gratuitamente por BH COVID-19, o uso do aplicativo ODK. O sistema tem como principal função o monitoramento e acompanhamento de famílias durante outros surtos de saúde, como a dengue, zika e febre amarela. Além da entrega das doações, a Cruz Vermelha inaugurou nesta quarta-feira (6), em meio à crise da, o uso doODK. O sistema tem como principal função o monitoramento e acompanhamento de famílias durante outros surtos de saúde, como a





De acordo com o diretor da Cruz Vermelha, Bernardo Eliazar, o aplicativo tem uma importância muito grande nesse cenário de instabilidade do sistema de saúde, já que a atenção mundial está voltada para o coronavírus.





“Frente à pandemia, a tecnologia terá o recurso de registrar os dados de vulnerabilidade e de saúde em cada comunidade, sistematizar as informações por meio do georeferenciamento e permitir o monitoramento da situação de cada família”, detalhou Bernardo.

(foto: Artenius Daniel/ Cruz Vermelha)







O movimento humanitário, nas últimas semanas, tem atendido também instituições de abrigo para idosos, adolescentes e crianças, doando álcool em gel 70%, água sanitária e luvas descartáveis. Mais de 1.600 pessoas já foram beneficiadas em mais de 10 cidades do estado.





A instituição também atendeu ao abrigo municipal Tia Branca, localizado na Região Central de BH, com doações de material de limpeza e kits de higiene pessoal para cerca de 300 pessoas que se encontram em situação de rua, migrantes ou em risco social.





* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia





Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o coronavírus é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavírus.

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus é pandemia. Entenda a origem desta palavra

Os boatos sobre o coronavírus: fique por dentro do que é verdade e mentira

Tudo sobre o coronavírus - Covid-19: da origem à chegada ao Brasil

Coronavírus: qual é a diferença entre isolamento e quarentena?