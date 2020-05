Coronavírus: fiéis fazem carreata em homenagem à padroeira de Vespasiano

Fiéis fazem carreata em homenagem à Nossa Senhora de Lourdes (foto: Divulgação/Luciene Fonseca) Vespasiano decidiram comemorar o mês de maio (considerado Mês da Virgem Maria) com carreatas em homenagem à padroeira da cidade, Nossa Senhora de Lourdes. A mobilização substitui as tradicionais procissões, em respeito à quarentena do coronavírus. A primeira procissão sobre rodas começou há pouco, saindo da matriz no Bairro Celvia e também percorre as ruas dos bairros Fagundes e Jardim Alterosa. Os praticantes da fé católica dedecidiram comemorar o mês de maio (considerado) comem homenagem àda cidade,. A mobilização substitui as tradicionais procissões, em respeito àdo. A primeira procissão sobre rodas começou há pouco, saindo da matriz no Bairro Celvia e também percorre as ruas dos bairros Fagundes e Jardim Alterosa.

15:34 - 03/05/2020 Manifestantes pede fim do isolamento social em carreata na Região Centro-Sul de BH A cada domingo do mês a imagem de Nossa Senhora passará por um grupo de bairros na cidade. Sempre saindo às 15h da igreja matriz. No próximo domingo, serão contemplados os bairros Centro, Jardim Itaú, Lourdes, Názea. No dia 17 de maio, bairros Central Parque, Caieiras, Vale Formoso e Vista Alegre e no último domingo do mês Angicos, Imperial e Santo Antônio.

A ideia da carreata foi consolidada após um movimento de praticantes do catolicismo que resolveram levar a imagem da santa seguida de carros e ao som de músicas religiosas pelos asilos e casas de repouso da cidade. Uma forma de alegrar os mais vulneráveis nesse momento de isolamento, que estão impedidos de receber seus amigos e familiares, segundo a ministra da eucaristia Luciene Fonseca: “Semana passada fizemos uma carreata de Nossa Senhora, especialmente para os idosos. Foi linda e emocionante. Então, como uma ideia puxa outra, durante o mês de maio faremos toda a semana, cada um no seu carro, respeitando as recomendações das autoridades de saúde".

Os devotos que desejarem que a carreata passe por suas ruas podem se inscrever pelo telefones 98838-3721 (Maurília) e 99198-8662 (Terezinha Viana). O pároco da matriz de Vespasiano, Padre Lauro Elias de Oliveira, lembra a todos que quiserem acompanhar as carreatas devem seguir as normas de segurança contra o covid-19.

Vespasiano, ao lado de Rio Acima, não tem nenhum caso oficial do coronavírus, ao contrário dos demais 32 municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Grande BH concentra 39% dos casos de Minas Gerais. A cidade tem 116.506 habitantes, segundo dados do IBGE de 2014. Fica a 30 quilômetros da capital.