Dia de Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira de BH, é celebrado com caminhada virtual

Andor com imagem da protetora da capital, que sai no cortejo virtual hoje, a partir das 8h (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Neste sábado (15), dia de Nossa Senhora da Assunção e da padroeira de Belo Horizonte, Nossa Senhora da Boa Viagem ( leia a história da padroeira de BH ), a imagem peregrina da protetora da capital vai visitar 18 paróquias consagradas à mãe de Jesus, a exemplo do Carmo, Consolação e Correia, Fátima, Maria Mãe de Deus, Rainha da Paz e outras.Devido à pandemia do novo coronavírus, que impede aglomeração, a tradicional celebração iniciada às 8h, com a "benção de envio", dada pelo padre Marcelo da Silva, e a 32.ª Caminhada com Maria,ocorre longe da multidão de devotos e na companhia apenas dos condutores de três veículos: um com o andor e um diácono, o do carro de som, e outro com a equipe da pastoral da comunicação do Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua (Igreja Boa Viagem), localizado na Região Centro-Sul de BH.No início da tarde deste sábado (15), a imagem enfeitada com flores, trabalho do seminarista Lucas Lopes, retorna ao templo, sendo recebida por padre Marcelo, pároco e reitor do santuário. Para as 17h, está programado o momento das Vésperas Solenes, e no fim da tarde, às 18h, o bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Geovane Luís da Silva, celebra missa solene. O pedido dos organizadores é para os católicos acompanharem as comemorações pelas redes sociais da paróquia.De acordo com a Arquidiocese de BH, há 25 anos, mais de dez mil jovens, a cada dia 15 de agosto, peregrinam ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade – Padroeira de Minas Gerais, no alto da Serra da Piedade, em Caeté, na Grande BH. Neste ano, em razão da pandemia, jovens de diferentes paróquias prepararam uma programação para ser acompanhada pelas redes sociais. No Santuário da Padroeira de Minas, às 15h, um pequeno grupo de apenas cinco jovens participam da missa presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo. A programação pode ser acompanhada pelos meios de comunicação da Arquidiocese de BH, pois o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade ainda não pode receber fiéis.14h30 – Oração do Terço15h – Missa celebrada por dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo HorizonteA Igreja Católica celebra, em 15 de agosto, a Assunção de Nossa Senhora, tradição oficializada em 1950. Desde seus primórdios, a Igreja crê que Maria, recompensada por suas virtudes, recebeu de Deus a graça de se elevar aos céus de corpo e espírito. Essa verdade da fé tornou-se dogma a partir de documento publicado pelo Papa Pio XII.O 15 de Agosto é marcado por muitas festas dedicadas a diferentes títulos marianos. Em Belo Horizonte, Maria é celebrada a partir do título de Nossa Senhora da Boa Viagem – a padroeira da Capital. Uma história que começa há mais de 300 anos, quando uma pequena imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, vinda de Portugal, motiva a construção de uma singela capela para abrigá-la, dando origem ao povoado Arraial Curral Del Rey, que precedeu a construção de Belo Horizonte, primeira cidade planejada do País. Onde foi construída essa pequena capela, se encontra hoje o Santuário Arquidiocesano da Adoração Perpétua – Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, marco zero da capital.Pela manhã, das 8h às 12h, a imagem peregrina de Nossa Senhora da Boa Viagem visita as paróquias dedicadas à Maria. No fim da tarde, às 18h, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, dom Geovane Luís da Silva, celebra Missa Solene.DIA 15/AGOSTO/20208H ÀS 12H08H - BÊNÇÃO DE ENVIO E SAÍDA DA BOA VIAGEM01- N. SRA. DO CARMO02- N. SRA. MÃE DA IGREJA03- N. SRA. DE FÁTIMA04-N. SRA. DA CONSOLAÇÃO E CORREIA05- N. SRA. DO PILAR06- N. SRA. AUXILIADORA07- N. SRA. RAINHA DA PAZ08- N. SRA. DA CONCEIÇÃO09- N. SRA. DAS DORES10- N. SRA. DAS GRAÇAS E M. MILAGROSA11- N. SRA. DO SSMº SACRAMENTO12- SANTA MARIA MÃE DE DEUS13- NOSSA SENHORA DE NAZARÉ14- N. SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO15- N. SRA. DO ROSÁRIO DE POMPEIA16- N. SRA. MEDIANEIRATRANSMISSÃO: STORIES INSTAGRAM E FACEBOOK