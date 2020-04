Agências da Caixa abrem neste sábado para saque sem cartão do auxílio emergencial

(foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil) abertas neste sábado (2), das 8h às 12h, para que beneficiários do auxílio emergencial possam esclarecer dúvidas e realizar saques sem cartão. A Caixa ressaltou que o atendimento será destinado exclusivamente para este público. As agências da Caixa Econômica Federal ficarãoneste(2), das 8h às 12h, para que beneficiários do auxílio emergencial possam esclarecer dúvidas e realizar saques sem cartão. A Caixa ressaltou que o atendimento será destinadopara este público.









A Caixa também anunciou a antecipação do saque sem cartão para os nascidos em setembro e outubro, que já poderão efetuar a transação a partir desse sábado (02).

Confira o calendário:

02 de maio – nascidos em setembro e outubro

05 de maio – nascidos em novembro e dezembro

Os beneficiários que já receberam o crédito do Auxílio Emergencial na Poupança Social Digital, no aplicativo Caixa Tem, também podem efetuar o saque do benefício em espécie através de caixas eletrônicos da CAIXA, nas unidades lotéricas e nos correspondentes CAIXA Aqui, de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento.

Filas

distanciamento social o Contrariando as recomendações de 1° dia do cronograma de saques do auxílio emergencial em Belo Horizonte, ocasionou grandes filas na porta de unidades da Caixa Econômica Federal do Centro de BH. A instituição, no entanto, afirma que vem implementando diversas medidas para resolver o problema, adicionalmente à abertura no sábado, como por exemplo, a abertura de 1.102 agências com duas horas de antecedencia, desde quarta-feira (22), passando a funcionar das 8h às 14h.

Buscando controlar e organizar as filas, a Caixa também afirmou que está alocando mais de 2,8 mil vigilantes adicionais, bem como recepcionistas para reforçar a orientação e atendimento ao público.