No dia da dança, bailarinos promovem abraço virtual; veja vídeo

SAIBA MAIS 20:47 - 09/04/2020 Coronavírus: Defesa Civil de MG recebe doação de máscaras e cestas básicas

19:24 - 08/04/2020 Aposentada costura máscaras de proteção para doação e as pendura no portão de casa, em Itaúna

19:02 - 06/04/2020 Coronavírus: Minas Gerais recebe doação de 115 mil produtos da PepsiCo Fundação Clóvis Salgado, 20 bailarinos ofereceram abraços à população. “Como definir o significado de um abraço? Afeto? Afago? Saudade? Como é viver sem poder abraçar alguém nesse período de isolamento social? É possível sentir, mesmo que à distância, a sensação e o conforto que um abraço forte pode nos causar? Para os bailarinos da Cia. de Dança Palácio das Artes, sim!”, explica a fundação na mensagem destinada ao público. Em um vídeo divulgado nas redes sociais daofereceram abraços à população. “Como definir o significado de um abraço? Afeto? Afago? Saudade? Como é viver sem poder abraçar alguém nesse período de isolamento social? É possível, mesmo que à, ae oque um abraço forte pode nos causar? Para os bailarinos da Cia. de Dança Palácio das Artes, sim!”, explica a fundação na mensagem destinada ao público.





Toda a interpretação tem como som a música Cordel, de Daniel Maia, mineiro de Belo Horizonte e que atualmente vive em São Paulo. Conforme conta o diretor da companhia, Cristiano Reis, a música faz parte da trilha sonora do espetáculo Coreografia de Cordel, criado em 2004 e dirigido por Duca Pinheiro. No espetáculo, elenco e plateia iam ao microfone, posto em um pedestal, e mandava um abraço para alguém, como forma de afeto.





Campanha

Desde o dia 3 de abril, grupos de dança, canto e orquestra do Palácio das Artes vêm publicando vídeos em suas contas nas redes sociais, apresentando espetáculos de forma virtual.





“A instituição como um todo está trabalhando remotamente e estamos estudando formas de atuação nesse momento. O vídeo vem muito pra dizer que a dança tem muito a ver com o contato e com o corpo. Queríamos fazer um vídeo mostrando a importância do afeto e criar novas formas de sua manifestação”, defende Cristiano.

Consequências econômicas





Com isolamento, artistas vem tendo dificuldade em sobreviver financeiramente. Isso porque espetáculos, teatros e shows foram suspensos, como forma de evitar a propagação da COVID-19.





“É um momento delicado, as políticas públicas deveriam colocar a cultura como pauta junto com a base governamental. É o momento de refletir que a cultura não tem que ocupar um lugar longe da base. Agora, em meio a isolamento, as pessoas estão se alimentando de Instagram , Youtube, Netflix e muitas outras produção artística; elas estão consumindo dança, música e filme”, ressalta o diretor.





Até agora, o governo brasileiro ainda não adotou aportes financeiros concretos para a la artística. Aqueles que necessitam de ajuda devem se cadastrar no programa de distribuição do auxílio financeiro de R$ 600.





Na última quarta-feira, uma Instrução Normativa do Diário Oficial da União, ressaltou a possibilidade de projetos culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) solicitarem movimentações de recursos, justificando o impacto e a iminência da liberação.





No entanto, o texto publicado não detalha como esse aporte será feito. O Estado de Minas questionou a Secretaria Especial de Cultura, liderada pela atriz Regina Duarte, sobre programas financeiras para dar suporte aos artistas durante a pandemia, mas ainda não obteve retorno.





Na Alemanha, ainda no início de março, a ministra de cultura do país defendeu o suporte à categoria, em meio à pandemia. “A cultura não é apenas um luxo que se entrega durante os bons tempos”, afirmou na ocasião.





No dia 25 de março, o governo alemão anunciou um pacote de 50 bilhões de euros destinados a pequenos negócios, freelancer e artistas, para custearem o aluguel de estúdios durante a pandemia.





*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa