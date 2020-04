(foto: Pikrepo/Divulgação)

Os cuidados contra o coronavírus fizeram com que, ao sair de casa, as pessoas carregassem mais que o kit básico carteira/chave/celular. Agora, é preciso somar a isso pelo menos máscaras para proteger o rosto e um recipiente contendo. E por este último ser inflamável, circularam pelas redes sociais alguns relatos de que a substância teria dado início aConversamos com, coordenadora do(UFMG), para saber se é possível que isso ocorra. “Possibilidade existe, já que o álcool é um combustível. Mas, para isso acontecer, é preciso que haja algum agente externo, como uma faísca ou uma fonte de calor. Agora, aé muito improvável, já que exigiria uma temperatura de 300 graus Celsius”, explica.Mesmo assim, na visão de Vânya, é preciso. “Se o, evite deixar o álcool dentro. Mas, se ficar, não deixar o frasco exposto ao sol, Deixe embaixo do banco ou dentro do porta-luvas. E, mesmo à sombra, sempre se certificar que o frasco de álcool está fechado", aconselha. Ela explica que o ponto de fulgor do álcool (etanol 100%) é de 16,6 graus Celsius, ou seja, já a partir destaele se volatiliza e pode, quando em contato com uma fonte externa (chama ou faísca), atéA coordenadora do Laboratório de Ensaios de Combustíveis da UFMG pede uma atenção especial para o, que, devido à falta do gel no mercado, começou a ser mais utilizado. “O álcool líquido éporque é mais volátil, diferente do gel, que prende o alcool dentro da sua estrutura. Além de não espalhar, o gel não volatiliza com tanta facilidade, por isso é mais seguro. Já o liquido, que pode saturar o ambiente e, se der uma faísca, por exemplo, pode ocasionar uma explosão”, alerta.Juliana Fedoce Lopes, doutora em química e professora da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), concorda que, como gás, é mais fácil de o álcool atuar como um combustível, porém, para ter combustão, seria preciso ainda uma substância 'comburente', que poderia ser o oxigênio presente do ar, e uma fonte externa de ignição.justamente pela composição do gel, que diminui um pouco a sua capacidade de evaporar. Porém, devemos ter precaução em qualquer uso de álcool, independente da formulação”, afirma. Para ela, apesar de um incêndio nessas condições ser improvável, não é recomendável transportar e nem deixar grandes quantidades de álcool 70% em carros com as janelas fechadas e exposto ao sol. “Se for necessário, transporte com você na bolsa quantidades menores para usos eventuais”, recomenda.