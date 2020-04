BDMG e governo de Minas assinam acordo para viabilizar concessão de lote rodoviário

BR-356, na região de Ouro Preto, está no lote que será concedido à iniciativa privada (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press)





BR-356, MG-262, MG-329, BR-120 e LMG-813, ligando, entre outros municípios, Mariana e Brumadinho, entrará em fase de estudos de viabilidade, que serão coordenados pelo BDMG. O BID apoiará com US$ 650 mil a contratação de consultores especializados. Já a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade ficará responsável pelo leilão para a escolha da administradora das estradas. O prazo estimado para execução dos trabalhos de modelagem é de até 36 meses.





A intenção do governo de Minas é viabilizar investimentos do setor privado em rodovias estaduais. A expectativa é que o lote 'Ouro Preto' receba um aporte financeiro de R$ 1 bilhão. Com isso, é esperado crescimento econômico nas regiões, principalmente por causa do incentivo à atividade turística.





Além do lote 'Ouro Preto', estão previstos para serem entregues à iniciativa privada seis lotes de rodovias estaduais, totalizando mais de 2.500 quilômetros. Os investimentos devem girar em torno de R$ 7 bilhões.

Acordo de cooperação técnica e contrato de prestação de serviços de modelagem para o projeto do lote foram assinados nesta segunda-feira (27).