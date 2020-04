PM recupera carga de insumos hospitalares e prende suspeito em Vespasiano

Um homem de 25 anos foi preso por suspeita de roubo e receptação na noite desse sábado no Bairro Nova Pampulha, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), na casa dele havia mais de 200 caixas de insumos para hospitais. O material foi reconhecido como roubado de uma transportadora no início da semana.





Militares do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam) patrulhavam o município no fim da tarde quando receberam uma denúncia anônima sobre um homem que estava guardando uma carga roubada no dia 20.





Chegando ao local, a mãe do suspeito autorizou a entrada da polícia. Em um quarto, na copa e na cozinha eles encontraram diversas caixas etiquetadas como “insumos hospitalares” ou “insumos de hospitais”, além de galões com solução de cloreto de sódio.





O suspeito estava dentro de um dos quartos. Conforme a PM, ao ser questionado, ele disse que só estava guardando o material para algumas pessoas, mas não quis dizer quem elas são. Para isso, ele teria recebido R$ 100. Ainda segundo a polícia, ele disse que um dos envolvidos havia sido preso na sexta-feira, e por isso não teria ido buscar os materiais na casa. Eles deram voz de prisão ao suspeito, que tem passagens por tráfico de drogas, furto e roubo. Um celular dele foi apreendido.





De acordo com a Polícia Militar, um representante da empresa de transportes responsável pela carga foi chamado. Ele contou que o material foi levado por criminosos na BR-040, e a carga tinha como destino os hospitais Madre Tereza e Felício Rocho. Ele reconheceu todo o material recuperado, conforme a PM. O preso e os produtos apreendidos foram encaminhados à Polícia Civil de Vespasiano.