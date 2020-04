Avião com 2 milhões de máscaras cirúrgicas compradas da China chega ao Brasil

(foto: Divulgação)

Mais umcarregado compela mineradora Vale na China para combater a disseminação do novo coronavírus pousou na madrugada deste domingo, em São Paulo.Na carga, estavamdescartáveis e 410 mil aventais, que serão doados ao governo brasileiro.Até agora, já chegaram(EPIs) que a Vale irá repassar ao Ministério da Saúde, além de 3,5 milhões de um total de 5 milhões de kits de teste rápido já anunciados pela empresa.A carga das sete aeronaves - dois de carreira e cinco cargueiros - soma quase 241 toneladas, o equivalente ao peso médio de quase 241 carros populares. O material foi distribuído em 20.055 caixas.No total, a Vale irá trazer da China mais de 600 toneladas de insumos para ajudar no combate ao novo coronavírus no Brasil até maio. Soma-se à carga mais 5 milhões de kits, comprados por bancos brasileiros com a ajuda logística da empresa na China.Há ainda insumos - entre EPIs e kits - que serão entregues a unidades de saúde de regiões onde a Vale atua. Para trazer tudo, serão necessárias 15 aeronaves.