Fila sem distanciamento é registrada em Restaurante Popular em BH

O Restaurante Popular próximo a rodoviária de Belo Horizonte não deixou de funcionar durante a pandemia do novo coronavírus. No entanto, a distribuição de comida tem acumulado pessoas na fila sem respeitar o distanciamento social, recomendado por especialistas da área da saúde. Na tarde desta terça-feira, a reportagem do Estado de Minas flagrou aglomeração no local. A Guarda Municipal pedia para a população manter a distância, o que não adiantou.





A Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção informou que "a Guarda Municipal atua, desde o início das medidas restritivas voltadas para a contenção da propagação do novo coronavírus, com total empenho para fazer cumprir os decretos com este objetivo", disse em resposta ao Estado de Minas. "O trabalho é sobretudo de conscientização e de prevenção, voltados para o bem e a preservação da saúde de toda a população. E continuará sendo feito incansavelmente neste sentido", sustenta.





Os restaurantes populares, que ofertam refeições a baixo custo – sendo garantida a gratuidade para a população em situação de rua – seguem em funcionamento, com exceção do Refeitório Popular da Câmara Municipal, que está fechado. A forma do atendimento, no entanto, foi alterada, com a entrega de marmitex.